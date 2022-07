Pareyer bringen Bier und Würstchen nach England

Seit mehr als 20 Jahren bringt Björn Thomas vom Erlebnisdorf/Dein Lieblingsplatz weihnachtliches Flair aus Parey in die englische Industriestadt Manchester. Auf dem Manchester Christmas Market in Piccadilly Garden ist der Pareyer mit seinem Team und mehreren kleinen Weihnachtsständen präsent - in diesem Jahr waren die Hürden allerdings größer als sonst.

Parey/Manchester - Seit vielen Jahren bringen die Mitarbeiter von Dein Lieblingsplatz in Parey mit verschiedenen Produkten und einer Weihnachtspyramide ein wenig deutsches Flair nach Manchester. In diesem Jahr war das allerdings gar nicht so einfach - was nicht nur an Corona lag.