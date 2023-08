Freitag, 11. August, ist es soweit. Das 17. Elbauenfest startet auf dem Festplatz am Jugendhaus/Sportplatz mit einem Opening mit der Partyband „Atemlos“. Am Sonntag beginnt das 8. Fest der Vereine der Gemeinde Elbe-Parey um 11 Uhr.

Parey - Wie im Vorjahr findet die Veranstaltung unter der Schirmherrschaft des Fördervereins Elbe-Parey auf dem Festplatz in Parey am Sportplatz statt.

Mit Vertretern der Gemeinde Elbe-Parey, dem Moskito-Club und dem Jugendhaus Parey sowie der 6. Elbauenkönigin Maria I. hat das Festkomitee ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

Für dieses Jahr ist wieder ein abwechslungsreiches Programm geplant. Den Start macht die Partyband „Atemlos“ am Freitag. Am Sonnabend ist der Tanz- und Turnschuppen mit seinen Tanzgruppen zu Gast, und das Jugendhaus Parey bietet gemeinsam mit dem Moskito-Club ein Kinderprogramm mit Musik und Tanz, Hüpfburg, Kinder schminken und vielem mehr. „Jankos zauberhafte Tiershow“ wird dazu nicht nur die kleinen Gäste verzaubern. Mit dem Sänger Joe Carpenter, bekannt aus dem Radio, der Partyband „Tick2Loud“ und „DiscoPogo“ im Anschluss ist dann sicherlich auch für jeden etwas dabei.

Das 8. Fest der Vereine am Sonntag wird von der Gemeinde Elbe-Parey und Elbe-Pareyer Vereinen und Institutionen gestaltet und bietet für Groß und Klein auf und neben der Bühne wieder eine Menge Spaß und Unterhaltung. Der Einmarsch der Vereine und Mitwirkenden auf das Festgelände startet um 11 Uhr. Allerdings in diesem Jahr nicht an der Gemeindeverwaltung, sondern ab dem Sportplatz des SV 90 Parey (Laufweg bis zum Festgelände zirka 150 Meter). Der Kooperationspartner der Bundeswehr, das Logistikregiment 1 aus Burg, hat auch für dieses Jahr sein Mitwirken zugesagt und die 6. Elbauenkönigin Maria I. empfängt zahlreiche Gasthoheiten aus den verschiedensten Regionen des Landes.

„Dank einer Förderung aus dem Initiativfond des Bundesprogramms Demokratie leben! können Mutige beim Kisten stapeln hoch hinaus klettern“, empfiehlt Kristin Springer vom Festkomitee.

Um ein Fest in dieser Größenordnung stemmen zu können, bedarf es auch in diesem Jahr nicht nur einer guten Organisation, die viel ehrenamtliches Engagement erfordert, sondern auch finanzieller Mittel für Bühne, Technik, Programm und anderes. Kristin Springer: „Für jede Unterstützung ist der Förderverein Elbe-Parey dankbar, denn die Eintrittspreise für den Freitag und Sonnabend sollen für jeden erschwinglich bleiben.“ Der Eintritt am Freitag und Sonnabend (Eintritt wird hier erst ab 17 Uhr kassiert) beträgt jeweils 5 Euro (Kinder bis 12 Jahre frei). Am Sonntag zum Fest der Vereine ist der Eintritt frei.