Parey - Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren sind am 29. und 30. Juli zum ersten gemeinsamen Projekt „Gewässerverbesserer Angler für die Natur“ des Sportanglerclubs Parey/Elbe und Umgebung und des Jugendhauses Parey am Anglerheim Parey/Gladow“s Loch eingeladen. Damit betreten beide Neuland. Auf einer Elternversammlung wird das Betreuungsteam für das Projekt vorgestellt.

Im Jahr 2020 hatten Fishermann“s Partner, der BLINKER und der DAFV die Initiative „Gewässer-Verbesserer“ ins Leben gerufen. Aufgrund der großen Resonanz wurde diese Initiative im vergangenen Jahr wiederbelebt. Die Initiative „Gewässer-Verbesserer läuft ganz unter dem Motto „Kümmern statt jammern!“ Sie soll der Öffentlichkeit verdeutlichen, was Angler und Anglerinnen gemeinsam für Flüsse und Seen leisten. Denn sie sind nicht nur zur fischereilichen Nutzung von Gewässern berechtigt, sondern sind als Eigentümer und Pächter auch verpflichtet, diese Gewässer und Fischbestände in entsprechender Form zu hegen und zu pflegen.

Die Anreise der Teilnehmer und Teilnehmerinnen erfolgt am Sonnabend, 29. Juli, bis 9.30 Uhr. Nach dem Mittagessen wird Dietmar Simanowski vom Sportangelerclub Parey/Elbe den Teilnehmern die theoretischen Grundlagen des Angelns vermitteln. Noah Mewes setzt dieses dann mit allen in der Praxis um. Am späten Nachmittag wird das Angeln, welches am Abend stattfinden wird, ausgiebig vorbereitet. Gegen 21 Uhr können die Teilnehmer dann abgeholt werden.

Am Sonntag, 30. Juli, reisen die Jungen und Mädchen in der Zeit von 8 bis 9 Uhr wieder an. Nach einem gemeinsamen Frühstück steht dann gemeinsam mit dem Nabu das Thema „Natur und Umwelt“ auf dem Tagesplan. Nach der Mittagspause geht es mit der Schute von „Dein Lieblingsplatz“ aus zum Anglerheim nach Derben. Dort wird gegrillt und ab 16 Uhr steht die Rückfahrt mit der Schute nach Parey an. Die Teilnehmer können ab 18 Uhr vom Anglerheim in Parey abgeholt werden.Anmeldungen für dieses Projekt sind bis zum 24. Juli bei den Anglervereinen Derben, Güsen, Parey, Zerben sowie im Jugendhaus Parey möglich.