1075-Jahr-Feier am Wochenende Pareyer Festprogramm startet mit einer Baumpflanzung

Traditionell wird jährlich am 30. April auf dem Marktplatz in Parey der Maibaum aufgestellt und in den Mai getanzt. Doch in diesem Jahr bleibt es nicht dabei, denn es jährt sich im Jahr 2023 die erstmalige Erwähnung der Ortschaft Parey im Jahr 948 zum 1075. Mal.