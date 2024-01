Parey - Der Kalender wurde von Christiane Wagner gestaltet. Ausgewählte Landschaften werden monatlich kurz vorgestellt.

So zum Beispiel der Pareyer „Schmale Graben“, der durch den Bau des Pareyer Verbindungskanals für die Schifffahrt überflüssig wurde. Lediglich die Schiffswerft Bolle nutzt noch einen kleinen Teil des alten Kanals als Liegeplatz. Die Mühlenlanke mündet in die Alte Elbe. „In Abhängigkeit vom Wasserstand der Stromelbe ist der Mündungsbereich gut sichtbar oder scheint verlandet zu sein“, schreibt Christiane Wagner.

Ein anderes Motiv ist der obere Vorkanal der Pareyer Zweistufen-Schleuse. Am Schleusenpegel war hier schon ein Wasserstand von 4,95 Meter abzulesen. Am Elbkilometer 371,3, auch als „Pareyer Spitze“ bekannt, fließt der Schleusenkanal von der Elbe ab. „Sie ist bei einem Wasserstand von 4,95 Meter nicht mehr zu Fuß erreichbar“, so Christiane Wagner. Bei einem Wasserstand von 7,31 Meter war eine zusammenhängende Wasserfläche entstanden. Im Sommer 2013 hielt der Deich diesen Wassermassen stand.

Der 1888 bis 1892 erbaute Deich erfüllt bei einem Wasserstand von fünf Metern seine Aufgabe. Bei diesem Wasserstand, so Christiane Wagner, ist der Baumbestand, der die Grenzen der alten Erdkaue der von Plothoschen Ziegelei markiert, schon von Wasser umgeben.

Informationen gibt es auch zum Kiesabbau, der die Landschaft prägte und weiter prägen wird. Christiane Wagner: „Sie ist ein eindrucksvolles Zeugnis für die Schaffung einer Kulturlandschaft durch den Menschen.

„Gladows Loch“, ein Kies-Restloch, ist ein Teil des Flurstücks „Kirchenberg“. Hier wurde Groß-Parey errichtet. Auf dem Flurstück „Hoher Acker“ wurde im Jahr 1999 durch Grabungen der älteste Pareyer Siedlungsplatz nachgewiesen.

Die Zerbener Deiche wurden bereits in den Jahren 1380 bis 1400 im von Plothoschen Deichrecht erwähnt. Sie gehören damit zu den ältesten in der Region. Nachdem der Abflussbereich der Alten Elbe von der Stromelbe getrennt wurde, nimmt die Verlandung in diesem Bereich steig zu. Christiane Wagner: „Es ist nun ein Brutgebiet für Reiher und Schwäne.“ Die Deichsteine, die gemäß Überlieferung 1655 aufgestellt worden sind, sind auf dem Pareyer Sanddeich erhalten geblieben. Christiane Wagner: „Auf diesen Steinen hielt man die dem Deich verpflichteten Ortschaften fest.“

Montage der Brücke

Von der Brücke Parey-Bergzow wird ein Bild gezeigt, welches am 11. Juli 1927 bei der Montage der Brückenkonstruktion aufgenommen wurde. Diese Brücke ermöglicht den Zugang zu den Flächen jenseits des Durchstichs und zu den Gebäuden der ehemaligen Ostkolonie. Die Brücke wurde schon gebaut, bevor der Kanal ausgehoben war.