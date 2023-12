Ein buntes Programm und viele kulinarische Köstlichkeiten wurden am Kirchplatz in Parey angeboten. Der große Besucherandrang war das schönste Dankeschön für die Organisatoren.

Parey - Sehr gut angenommen wurde am Sonnabend der Weihnachtsmarkt an der Pareyer Kirche. Hunderte Besucher waren gekommen. Das Wetter spielte mit.

„Wir haben noch bis kurz vor Beginn gewerkelt, sind aber rechtzeitig fertig geworden“, zeigte sich Nicole Golz vom Moskito- Club erleichtert.

Angeboten wurden vom Organisationskomitee ein buntes Bühnenprogramm, diverse Stände, das traditionelle Weihnachtskonzert mit dem Schalmeienorchester Parey in der festlich geschmückten Kirche sowie die Turmbläser. Nach der Eröffnung führten traditionell Mädchen und Jungen der Pareyer Kindertagesstätte „Sonnenschlösschen“ ein kleines Programm auf. Das Jugendhaus Parey präsentierte eine Weihnachtsshow mit Tanz und Gesang. Außerdem hatte das Jugendhaus im Gemeindehaus einen Basteltisch für interessierte Kinder aufgebaut.

Die Kinder konnten sich ihr kleines Geschenk beim Weihnachtsmann auf der Bühne abholen. Foto: Bettina Schütze

Natürlich durfte das Kulinarische nicht fehlen. Und da wurde einiges angeboten. Räucherfisch, Backfisch, Gegrilltes, Crepes, Waffeln, gebrannte Mandeln, Knobibrot und Schmalzstullen, klassischer Glühwein, warmer Apfelsaft, Kinderpunsch, heiße Schokolade, warmer Aperol, Winzerglühwein, warmer Caipirinha, Kirsch- und Eierpunsch und vieles mehr. Am Stand des Sportanglerclubs Parey/Elbe gingen die 130 geräucherten Forellen „weg wie warme Semmeln“.

Der Moskito-Club Parey hatte eine Tombola mit vielen Sachpreisen vorbereitet, die vom Verein und Sponsoren aus Parey gestaltet wurde. Es gab keine Nieten, jedes Los gewann und die Erlöse kommen einem gemeinnützigen Zweck zu Gute.

Der Weihnachtsmann reiste pünktlich an. Mitgebracht hatte er die Elbauenkönigin Maria sowie zwei Lebkuchen in Mannesgröße. Die Mädchen und Jungen konnten auf der Bühne ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen und erhielten dafür ein kleines Geschenk. „Dank aller Sponsoren und Unterstützer, Vereine sowie ehrenamtlicher Helfer war es möglich, auch in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt anzubieten. Danke dafür“, so Kristin Springer vom Organisationsteam.