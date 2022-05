Patenschaft der Stadt Genthin mit Burger Soldaten ist auf gutem Weg

Der Hauptausschuss gab am Donnerstag seine Zustimmung für eine mögliche Patenschaft der Stadt Genthin mit den Soldaten der Bundeswehr aus der Clausewitz-Kaserne in Burg. Die endgültige Entscheidung trifft der Genthiner Stadtrat im Dezember.

Die Stadt Genthin könnte im Dezember eine Patenschaft mit dem Logistikbataillon 171 Sachsen-Anhalt in Burg eingehen.

Genthin - „Schon fast eine Idee von gestern“, so die Worte von Stadtrat Alexander Otto in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses im Genthiner Rathaus hinsichtlich der angedachten Patenschaft der Stadt Genthin mit dem Logistikbataillon 171 vom Logistikregiment 1 Sachsen-Anhalt mit Sitz in Burg. Mehrheitlich wurde im Zuge dessen der Beschlussvorlage zur Kompaniepatenschaft als fast schon überfälliger Akt zugestimmt.