Per App das Kloster entdecken

Jerichow - Größere Baumaßnamen stehen in der Klosteranlage Jerichow erst einmal nicht auf der Tagesordnung, sagt Philipp Jahn, kommissarisch bis Ende August eingesetzter Museumsleiter und Klosterchef. Einzig die Klosterschule werde ein neues Dach bekommen. „Das geschieht aber während des laufenden Museumsbetriebs“, erklärt er „Und werde alle anderen Planungen nicht beeinträchtigen. Vielmehr gehen die Mitarbeiter daran, das Schmuckstück im Elbe-Havel-Winkel besucher- und nutzerfreundlicher zu gestalten. Unter anderem sollen die Beschilderungen und Infotafeln in den Gängen, Räumen und Höfen überarbeitet werden und ein der Zeit entsprechenden gleiches Aussehen bekommen. Ein wichtiger Punkt wird die Indienststellung der als solches bezeichneten Entdecker-App sein. Die stehe kurz bevor, teilt Museumspädagogin Lisa Firlus mit. Die Vorbereitung für dieses besonders auf Kinder und Jugendliche abzielende Projekt laufe seit circa einem Jahr und wird finanziert durch mehrere Mittelgeber. Die Anstoßfinanzierung erfolgt noch über die Stiftung Kloster Jerichow als auch über Spenden und Zuschüsse von Firmen wie Vereinen, etwa dem Rotary-Club Jerichower Land. Mit dem Übergang von der privaten Stiftung in die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt war das Projekt schon in tiefem Fahrwasser und wurde von dieser weiter unterstützt.

