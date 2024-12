In der Schlagenthiner Kirche findet der Gottesdienst an Heiligabend um 15 Uhr statt,

Schlagenthin. - Für viele Menschen gehört der Gottesdienst an Heiligabend fest zu Weihnachten und der Besuch in der Kirche am 24. Dezember ist ein Ritual. Nach Möglichkeit möchte man natürlich mit Verwandten und Bekannten in die heimische Kirche im eigenen Ort gehen.