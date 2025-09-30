Ein „besonderes Rendezvous“ mit dem Erzengel Michael durften zahlreiche Besucher der Engelsandacht am Montagabend in der Scharteucker Kirche erleben, die vom Kirchenchor Jerichow mit einem Konzert begleitet wurde.

Scharteucke - Aus Anlass des Michaelistages brachte der Chor bekannte Engelslieder zu Gehör. Der Michaelistag erfährt in Scharteucke im Hinblick auf den barocken Taufengel des Gotteshauses eine besondere Würdigung.

Pfarrerin Rebekka Prozell sensibilisierte die Konzertbesucher in ihrer Andacht dafür, dass Engel im Alltag mit ihren Gesten als Helfer Gottes erkennbar sein würden und schlug so den Bogen zur ehrenamtlichen Arbeit des Ambulanten Hospizdienstes Havelberg-Jerichow-Genthin, für dessen Projekte am Ende des Konzertes Spenden von insgesamt 300 Euro gesammelt werden konnten.

Der Einladung zu dem kleinen Konzert in der Scharteucker Kirche waren Besucher aus Jerichow, Redekin und Genthin, aber auch aus Klietznick und Ferchland gefolgt.