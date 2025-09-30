weather wolkig
  4. Konzert zum Michaelistag in Scharteucke: Pfarrerin: Engel werden im Alltag als Helfer Gottes erkennbar

Ein „besonderes Rendezvous“ mit dem Erzengel Michael durften zahlreiche Besucher der Engelsandacht am Montagabend in der Scharteucker Kirche erleben, die vom Kirchenchor Jerichow mit einem Konzert begleitet wurde.

Von Simone Pötschke 30.09.2025, 16:09
Der Kirchenchor Jerichow in der Scharteucker Kirche.
Der Kirchenchor Jerichow in der Scharteucker Kirche. Foto: Simone Pötschke

Scharteucke - Aus Anlass des Michaelistages brachte der Chor bekannte Engelslieder zu Gehör. Der Michaelistag erfährt in Scharteucke im Hinblick auf den barocken Taufengel des Gotteshauses  eine besondere Würdigung.

Pfarrerin Rebekka Prozell sensibilisierte die Konzertbesucher  in ihrer Andacht dafür, dass Engel im Alltag mit ihren Gesten als Helfer Gottes erkennbar sein würden und schlug so den Bogen zur ehrenamtlichen  Arbeit des Ambulanten Hospizdienstes Havelberg-Jerichow-Genthin, für dessen Projekte  am Ende des Konzertes Spenden von insgesamt 300 Euro gesammelt werden konnten.

Der Einladung zu dem kleinen Konzert in der Scharteucker Kirche waren Besucher aus Jerichow, Redekin und Genthin, aber auch aus Klietznick und Ferchland gefolgt. 