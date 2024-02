Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow plant in seinem Jubiläumsjahr zahlreiche Veranstaltungen. Traditionelles, Beliebtes und Interessantes erwartet in der Klosterstadt Jung und Alt.

Pfingstbier, Lesungen und Premieren: Was der Heimatverein alles plant

Jubiläumsjahr in Jerichow

Foto: Yvette Below

Eiertrudeln am Hang zur Holländerwindmühle in Jerichow im vergangenen Jahr.

Jerichow - Der Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Und mit Blick auf den Veranstaltungskalender des Vereins ist erkennbar, dass sich die Männer und Frauen, die sich hier zusammengeschlossen haben, in dieser Zeit zu einem festen Bestandteil im kulturellen Leben der Menschen geworden sind, die in und um Jerichow zu Hause sind.