Kloster trifft Brauchtum: Am Pfingstsonnabend, 27. Mai, gibt es in Jerichow den traditionellen Pfingstbieranstich und damit Freibier, bis das Fass leer ist.

Auch in diesem Jahr darf diese Tradition nicht fehlen: Pfingstsonnabend wird in den urigen Jerichower Klostermauern der Pfingstbieranstich vollzogen. Yvette Below und Andreas Dertz (r.) werden mit dabei sein.

Jerichow - Altes Brauchtum wird am Sonnabend, 27. Mai, im im Hof des Kloster Jerichow erlebbar. Besucher können dann ab 18 Uhr den traditionellen Pfingstbieranstich verfolgen, um den die Veranstalter, das Kloster Jerichow mit der Stadt und dem Förder- und Heimatverein Stadt- und Kloster Jerichow, ein vergnügsames Veranstaltungspaket geschnürt haben. Der Pfingstbieranstich wird in Verantwortung des Trios, vertreten durch Yvette Below vom Verein, Museumsleiter Philipp Jahn sowie Bürgermeisterin Cathleen Lüdicke und Ortsbürgermeister Andreas Dertz vorgenommen. Wem genau der Hammer zum Anzapfen in die Hand gedrückt wird, bleibt jedoch noch spannend und ein gut behütetes Geheimnis.