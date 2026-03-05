Streit um Sonnenstrom-Konzept Photovoltaik in Genthin: Zwischen Energiewende, Naturschutz und überlasteten Netzen
In Genthin wird weiter über Photovoltaik-Projekte diskutiert. Während der Solarpark bei Parchen beschlossen ist, stecken Vorhaben bei Tucheim und Paplitz in der Warteschleife.
05.03.2026, 06:20
Genthin - Die Stadt Genthin ringt um ihren Kurs bei Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Seit Jahren gilt: Die Kommune will Flächen für erneuerbare Energien bereitstellen, sich aber nicht mit Solarparks zupflastern lassen. Genau dieses Spannungsfeld zeigt sich jetzt bei mehreren Großprojekten in den Ortsteilen – mit teils heftigen Diskussionen in Räten und Ausschüssen.