In Genthin wird weiter über Photovoltaik-Projekte diskutiert. Während der Solarpark bei Parchen beschlossen ist, stecken Vorhaben bei Tucheim und Paplitz in der Warteschleife.

In der Region Genthin gibt es zahlreiche Anträge für Photovoltaikanlagen. Nicht auf alle, können sich Rat und Verwaltung bei der Genehigung einigen.

Genthin - Die Stadt Genthin ringt um ihren Kurs bei Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Seit Jahren gilt: Die Kommune will Flächen für erneuerbare Energien bereitstellen, sich aber nicht mit Solarparks zupflastern lassen. Genau dieses Spannungsfeld zeigt sich jetzt bei mehreren Großprojekten in den Ortsteilen – mit teils heftigen Diskussionen in Räten und Ausschüssen.