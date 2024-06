Organische Stoffe oder auch metallische Ablagerungen: In alten Wasserrohren fühlen sich sämtliche Bakterien gern zu Haus. TAV in Genthin gibt Tipps zur Beseitigung des Problems.

Was kann man tun, wenn die Wasserleitungen plötzlich anfangen zu stinken?

Genthin. - Durch eine Erbschaft oder Zuwachs in der Familie: Es gibt viele verschiedene Gründe, in ein Haus zu ziehen oder sich eines zu kaufen. Jedoch bergen alte Gebäude einige Risiken. Eines der häufigsten Phänomene ist der Geruch von Wasser nach faulen Eiern oder Moder. Dem Trinkwasser- und Abwasserverband Genthin (TAV) zufolge ist der Grund des Geruchs eine der am häufigsten gestellten Fragen.