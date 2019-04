Ein Mann hat in Genthin Kinder und deren Betreuer beleidigt und bedroht.

Genthin (vs) l Ein 56-jähriger Mann ging am Montag auf eine Gruppe Kinder los, die am Kanal auf einer Freifläche in Genthin gemeinsam mit Betreuern eine Erwärmung durchführten. Die beiden Betreuerinnen wurden von dem Mann beleidigt, zudem warf er einen Stein in Richtung der Kinder, der sein Ziel allerdings verfehlte.

Der Mann versuchte anschließend, mit einem Stock die Gruppe zu verjagen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und schritt ein, so dass der Angreifer von weiteren Vorhaben gegen die Kinder abließ. Ein Atemalkoholtest, den die Polizei durchführte, ergab bei dem Mann einen Wert von 0,2 Promille.