Die Polizei löst in Bayern eine angebliche Corona-Party auf. Ein Genthiner DJ sagt, es war eine gewerbliche Internetveranstaltung.

Genthin l Eigentlich war es eine Polizeimeldung wie viele andere, die am Sonntag durch die Medien lief, demnach sei eine "DJ-Veranstaltung" in einem Club von der Polizei aufgelöst worden. Das Event sei im Internet live gestreamt worden. 18 Anwesende hätten am Sonnabend im bayerischen Marktredwitz gefeiert und seien alkoholisiert gewesen, hätten keinen Abstand gehalten und keine Masken getragen.



Doch umgehend nach der Veröffentlichung der Mitteilung regte sich Widerspruch bei den Veranstaltern. „Die Darstellung der Polizei ist falsch“, sagt etwa DJ Rob in. Der Genthiner Veranstalter und DJ war mit Magdeburger DJ-Kollegen an der Aktion beteiligt und erläutert: „Entgegen der Darstellung handelte es sich nicht um eine 'Party', sondern um eine gewerbliche Veranstaltung, einen Live-Stream. Der Stream wurde in Zusammenarbeit von "Fichtelstream" mit "Rob in - Technik & Events" durchgeführt.“



Keine Feier sondern Arbeit

Dafür sei auch Personal etwa Videomischer, Kameraleute, Tontechniker, Lichttechniker eingesetzt worden - neben den Künstlern, also den DJs vor Ort. „Bei den durchgeführten Alkoholtests, ist kein Alkoholgehalt bei Technikern oder Fahrern festgestellt worden“, sagt er. Es war so, dass der ein oder andere DJ auch mal ein Bier getrunken habe, aber es habe kein übermäßiger Alkoholkonsum stattgefunden. Auch hätte keiner der Anwesenden gefeiert, sondern seine Arbeit gemacht. Der technische Bereich sei so gestaltet gewesen, dass die Mindestabstände gewährleistet waren, dadurch habe die Maskenpflicht am Arbeitsplatz entfallen können. Auch ein Hygienekonzept sei erstellt und umgesetzt worden.



Richtig sei aber auch, dass sich zwischenzeitlich 18 Personen auf 600 Quadratmetern befunden hätten. „Die Mitarbeiter waren aber nicht gemeinsam in einem, sondern auf drei Räume aufgeteilt.“ Problem sei gewesen, dass die DJs jeweils zu viert mit einem Fahrer nacheinander in bestimmten Zeitabständen hätten anreisen sollen. Durch Verschiebungen der Anreise hätten sich zeitweise mehrere DJs in den Veranstaltungsräumlichkeiten befunden. Jedoch seien die Abstände eingehalten worden.



Die bayerischen Kooperationspartner des Genthiner DJs, Tobias Bachmann und Tobias Reger vom Projekt „Fichtelstream“, sehen sich ebenfalls zu Unrecht beschuldigt. Man habe in der Corona-Pandemie schlicht eine Online-Veranstaltung für Zuseher daheim anbieten wollen. Die eingesetzten Beamten hätten, ihrer Meinung nach, wenig Verständnis dafür gezeigt. Sie schreiben auf ihrer Facebookseite: „Wir finden es sehr schade, dass einer Branche, die sowieso schon am Boden ist (seit über einem Jahr keine Einnahmen mehr) nun auch noch die letzte Möglichkeit genommen wird, sich zu präsentieren und Kunst und Kultur eine Bühne zu geben.“



Polizei verspricht Klärung offener Fragen

Bei der örtlichen Polizei bittet man um Verständnis und Geduld. Der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Marktredwitz sagte gegenüber der in Hof erscheinenden Frankenpost, dass Verstöße gegen die Infektionsschutzverordnung zu jener Zeit noch nicht im Raum gestanden hätten.



Der Dienststellenleiter nahm seine Beamten in Schutz, deren erste Eindrücke aus seiner Sicht richtig gewesen seien. Allerdings gebe es noch offene Fragen in einem komplexen Sachverhalt, der erst durch Sichtung des Beweismaterials in den kommenden Wochen oder sogar Monaten geklärt werden könnte.