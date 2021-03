Für ein neues Ausstellungskonzept werden im Kloster Jerichow Filme gedreht. Diese sollen das Leben der Prämonstratenser veranschaulichen.

Jerichow l Seit gut einem Jahr bereitet die Historikerin und stellvertretende Museumsleiterin in der Stiftung Kloster Jerichow, Katharina Neuerer, ein neues Museumskonzept vor, bei dem das Leben und Wirken der Prämonstratenser in der Region um Jerichow abgebildet werden soll. Teil des ambitionierten Plans ist es unter anderem, die Ausstellung mit Filmen zum Leben und Wirken des Prämonstratenser-Ordens zu beleben. „Damit wollen wir die Ausstellung auch für junges Publikum interessant machen“, so Neuerer, die ganz auf die multimediale Schiene setzt.



Am vergangenen Wochenende begannen die Dreharbeiten, am Set filmten die Mediaexperten Jörg Kluge und Lisa Buchholz aus Schönhausen, mit dazu traten Komparsen, gestellt durch die Mitarbeiter des Klosters. Winfried Biermann, bekannt aus der Backsteinwerkstatt, zog sich statt der Lederschürze die weiße Kutte der Prämonstratenser über und fühlte sich sichtlich wohl, als er in die Rolle des fiktiven Laienbruders Martin schlüpfte. Gemäß Drehbuch soll Bruder Martin als Klosterchronist aus vormaliger Zeit die Geschichte des Ordens im Elbe-Havel-Winkel erzählen. „Wir haben mindestens sechs Drehtage eingeplant, es können aber auch mehr werden“, sagt Lisa Buchholz. Das Drehbuch habe sie bewusst offen für weitere Szenen gehalten, „denn die Inspiration kommt gerade hier im Kloster mit seiner einmaligen Atmosphäre oft vor Ort“.



Buchholz und Kluge betreiben Arbeitsteilung. Während der Firmenchef sich um die Außenaufnahmen kümmert und dazu eine Drohne nutzt, hat die Medienkommunikationsstudentin das Sommerrefektorium in Beschlag genommen – es bietet die perfekte Kulisse für Bruder Martin und seine Geschichten aus dem Kloster. Jede noch so kleine Szene spricht Buchholz mit Biermann bis ins winzigste Detail durch, selbst das Augenzwinkern oder die Haltung am Schreibpult legt Buchholz fest. „Klare Absprachen und Anweisungen helfen dabei, dass wir die Szenen zügig im Kasten haben“, bedient sich Lisa Buchholz des Fachjargons aus der Filmbranche.



Filme als Teil des Gesamtentwurfs

Auf die Dreharbeiten im Kloster habe sie sich schon lange gefreut, so die angehende Medienschaffende, dazu komme das Engagement der Mitarbeiter des Klosters: „Das alles beeindruckt mich sehr.“ Das Erstellen von Filmen sei nur ein kleiner Baustein im gesamten Entwurf, betont Katharina Neuerer, die für ihr „Herzensprojekt“ es sich nicht nehmen ließ, die Dreharbeiten zu begleiten. „Obwohl ich am Montag eine Stelle im Heimatmuseum Bitterfeld antrete, werde ich das Vorbereiten der Ausstellung so gut ich es kann unterstützen“, betont die Historikerin. Sobald es die Bedingungen erlauben, wollen Mitarbeiter des Klosters das jetzige Museum im Ostflügel umbauen.



Die Räume werden, so sieht es das Konzept vor, nach Themen gegliedert und mit historischen Exponaten ausgestattet, die den Besuchern eine Vorstellung davon geben, was sich früher um und in den Klostermauern abspielte. „Wir wollen darstellen, wie ein Ordensbruder arbeitete, aß und schlief“, informiert Neuerer über das Projekt. Dazu kommen, einem Zeitstrahl gleich, die Stationen des Klosters zur Sprache: Von der Gründung 1144 bis hin zu Reformation und Umnutzung als landwirtschaftlicher Domänenhof. Doch im Schwerpunkt wird sich „Das Erbe der Prämonstratenser“ – so der Name der neuen interaktiven Ausstellung, mit dem eigentlichen Vermächtnis des geistigen Ordens beschäftigen – der Schreibkunst und Wissenssammlung.



Aus diesem Grund kommt gerade Bruder Martin und seiner Chronik eine herausragende Position zu: Die Rolle als „Schriftgelehrter und Wissensträger seiner Zeit“ soll Eingang in die geplante Ausstellung finden und dem Themenkomplex „Prämonstratenser im Elbe-Havel-Winkel“ noch mehr Gewicht verleihen. Mit allen Sinnen erfassen – so die Idee hinter dem Anspruch, das klösterliche Leben aufzuarbeiten und umfassend erfahrbar zu machen. Sehen, anfassen und etwas selbst tun, so das pädagogische Fundament der Ausstellung, die mit dem Anspruch an den Start geht, dass das Wissen und der Besuch des Klosters lange in Erinnerung bleiben sollen.



Verbesserung der Landwirtschaft

Ähnlich wie die Zisterzienser trugen die Prämonstratenser in den ersten Jahrhunderten nach ihrer Entstehung zur Verbesserung der Landwirtschaft bei. Später setzte sich mehr ein vornehmer Zug durch und die Handarbeit wurde allmählich zurückgedrängt. Wenn auch der Kultivierung der Region in den früheren Jahrhunderten durch die Prämonstratenser mit Seelsorge, Pflug und Brennofen vorangetrieben wurden, so war doch der Umgang mit Pergament und Tinte wesentlich. Lesen, schreiben und Bücher kopieren lag damals in den Händen des Klerus, selbst Könige und Kaiser griffen auf ihn zurück. Entscheidend für die Bedeutung des Prämonstratenser-Ordens war es, das Vermögen „alles schriftlich festzuhalten und so der Nachwelt zu hinterlassen.“ Da kommt es nicht von ungefähr, dass die Schreibstube der größte Raum ist. „Leider ist von den Bibliotheksschätzen des Klosters nichts mehr vorhanden“, bedauert Neuerer und weiß: Jedes Kloster besaß einen solchen Bücherschatz. Der des Klosters gilt nicht nur als verschollen, es ist davon auszugehen, dass er vernichtet wurde. Dazu beigetragen haben mit Sicherheit die Wirren der Reformation, spätestens aber nach den Plünderungen im Dreißigjährigen Krieg wird es eine Bibliothek im Kloster nicht mehr gegeben haben.



Prämonstratenser-Forscher Frans Debonne aus Belgien stellt dem Projekt rund 800 Ausstellungsstücke zur Verfügung – als Dauerleihgabe, darunter zahlreiche alte Schriftstücke, Bücher und Urkunden – als Fundament für eine neue Klosterbibliothek. Damit will sich das Kloster als Forschungsstandort zum Thema Prämonstratenser präsentieren. Die Magdeburger Museumskollegen eröffnen in diesem Jahr ebenfalls unter dem Namen „Mit Bibel und Spaten“ eine Sonderausstellung zum Thema 900 Jahre Prämonstratenser-Orden. Der Umbau des Jerichower Klostermuseums wird durch das Land Sachsen-Anhalt mit 350?000 Euro und durch die Evangelische Kirche Mitteldeutschlands mit 40?000 Euro gefördert.