Die Schülerredaktion des DRK-Hortes der Uhland-Grundschule präsentiert die in Magdeburg gewonnene „Goldene Feder“.

Genthin - Besuch aus der Genthiner Stadtverwaltung bekam jüngst die Redaktion des „Hortrundblickes“ des DRK-Hortes der Ludwig-Uhland-Schule. Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) schaute vorbei.

Denn die vier Redaktionsmitglieder Friederike Kandzia (3. Klasse), Mathilda Hahn (3. Klasse), Frieda Besser (4. Klasse) und Gino Reichenbach (3. Klasse) sind Ende November in Magdeburg mit der „Goldenen Feder“ für die beste Schülerzeitung einer Grundschule in Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden.

Den mit 500 Euro dotierten Preis von fjp>media und dem Bildungsministerium Sachsen-Anhalt vergab eine Jury, bestehend aus Vertretern der Volksstimme, der Mitteldeutschen Zeitung, des MDR, des ZDF und der Hochschule Magdeburg-Stendal.

Zum zweiten Mal gewonnen

Es sei sehr aufregend gewesen, auf der Bühne den Hortrundblick präsentieren zu dürfen, berichteten die Kinder. Sie hätten nicht nur ihre Heimatstadt Genthin präsentiert, sondern auch das Zeitungsmaskottchen „Herrn Uhr“. Die Genthiner setzten sich gegen sechs weitere Bewerber durch und hatten nicht erwartet, dass sie den Preis erhalten würden. „Im Jahr 2020 haben wir schon einmal die Goldene Feder gewonnen“, berichtet Hortleiterin Gabi Jerkowski.

Es sei sehr ungewöhnlich, dass eine Schülerzeitung in so kurzer Zeit gleich zweimal zum Sieger gekürt wird. „Das zeigt die Qualität unserer Publikation“, sagt Gabi Jerkowski. Diesmal war die Preisverleihung wesentlich größer als vor drei Jahren. Seinerzeit war der Herbst von der Corona-Pandemie geprägt, der Preis wurde nicht in einer Veranstaltung vergeben, sondern im Hort vorbeigebracht.

„Deshalb war es diesmal etwas ganz Besonderes“, befanden die Teilnehmer. Kurioserweise wurde den Genthinern erst mit der Preisverleihung bewusst, dass sie ein Jubiläum verpasst hatten. Denn 2013 erschien die erste Ausgabe des Hortrundblickes. Somit hätte das Team Zehnjähriges feiern können. Los ging es damals mit einer völlig anderen Redaktion, deren Mitglieder heute junge Erwachsene sind.

Schon 2013 entstanden die Inhalte bereits an eigenen Redaktionscomputern mit einem Schreibprogramm, und die Fotos wurden von einer Speicherkarte aus Digitalkameras überspielt. „Damals wurde noch viel ausprobiert, heute gibt es einen großen Erfahrungsschatz in der Erstellung und Herstellung der Zeitung“, erläutert Gabi Jerkowski. „Wir machen auch Besprechungen, in denen wir die Zeitung planen und unsere Aufgaben verteilen“, berichten die Hortreporter.

Große Themenvielfalt

Es gibt recherchierte Beiträge, Umfragen, Witze, Rätsel und selbst aufgenommene Fotos, sodass alle Vierteljahre ein Magazin erscheint, das umfangreich über Wissenswertes rund um das Hortleben berichtet.

Den Preis bekam die Redaktion beispielsweise für einen Hortrundblick zum Thema „Spielplätze“. Hier hatten sich die Hortreporter mit den Spiel- und Freizeitmöglichkeiten in der Nähe der Schule beschäftigt. Lob kam auch vom Hortträger, dem DRK-Regionalverband Magdeburg-Jerichower Land.

„Es ist für uns eine große Freude, dass die Kinder für ihre engagierte und vielfältige Arbeit ausgezeichnet wurden“, sagt Regionalverbandsvorstand Andy Martius. Er hofft, dass es den Hortrundblick in der bisherigen Qualität noch lange gibt.

Für Bürgermeister Matthias Günther ist die Arbeit der Hortredaktion ein Beleg für die Kreativität der Genthiner Kinder. Es sei sicherlich nicht immer einfach, die Zeitung zu gestalten. „Aber diese Aufgabe ist mit allen ihren Herausforderungen ein guter Grundstein für das spätere Leben.“

Immer wieder werde es in Berufsausbildung, Studium oder Arbeitsleben Situationen geben, in denen Informationen präsentiert werden müssten. Für Günther war vor allem die Schilderung der Präsentation der Hortzeitung bei der Preisverleihung bemerkenswert: „Die Stadt Genthin ist durch euch gut in Magdeburg vertreten worden.“

Als Dankeschön für die Leistung der Schüler lud der Bürgermeister die Kinder ins Rathaus ein. „Ihr dürft einen Tag bei der Stadtverwaltung vorbeischauen und auch im Sitzungssaal Platz nehmen“, versprach er. Einen Besuch statten die Kinder zudem der Genthiner Volksstimme ab, wo sie den Redakteuren über die Schuler schauen und erfahren, wie eine Tageszeitung entsteht.