Preisübergabe an Genthiner Klaus-Dieter Wuth für den ältesten „Lappen“, den die Volksstimme im Jerichower Land aufspüren konnte

„Wer hat den ältesten ,Lappen’ im Jerichower Land?“ fragte die Volksstimme zu Jahresbeginn. Viele E-Mails, Anrufe und analoge Briefe erreichten dazu die Redaktion. Jetzt erfolgte die Preisübergabe an Klaus-Dieter Wuth .

Genthin - Was - bitteschön - ist ein „Lappen“? Der Angestellte jener Kfz-Werkstatt, die in Genthin Klaus-Dieter Wuth mit seinem Mercedes Coupè betreut - ein gebürtiger Syrer - stellte sich und anderen diese Frage, als er Mitte Februar das Foto und den Beitrag über Wuth in der Volksstimme entdeckte.