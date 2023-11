Der Genthiner Musik-Express wartet nach mehrjähriger Pause wieder mit einem Weihnachtskonzert auf. Nicht wie üblich in Parchen, sondern in Roßdorf.

Roßdorf - „Endlich können wir wieder an die seit 2019 unterbrochene Tradition unserer Weihnachtskonzerte anknüpfen“, sagt Norman Thiel vom Genthiner Musik-Express im Hinblick auf den Auftritt des Ensembles am Sonntag, 10. Dezember, in der Roßdorfer Kirche.

Mit diesem Weihnachtskonzert sind sie jedoch zum ersten Mal in dem Stremmedorf zu Gast. In den vergangenen Jahren war die Parchener Kirche stets gesetzt. Aus terminlichen Gründen sei in diesem Jahr ein Auftritt in Parchen nicht zustande gekommen, erklärt Thiel.

Katrin Hertwig habe in ihrer Eigenschaft als Gemeinderatsvorsitzende des Kirchspiels Stremme auf der Suche nach einem anderen Auftrittsort die Kirche Roßdorf angeboten.

„Davon machen wir natürlich gern Gebrauch, sagt Thiel. Selbstverständlich, sagt er im Gespräch mit der Volksstimme, sei auch bei diesem Weihnachtskonzert wieder ein abwechslungsreiches Programm aus klassischen und modernen Weihnachtsstücken sowie bekannter Pop-, Swing- und Musical-Titeln geplant.

Das Ensemble war bei seinen vergangenen Weihnachtskonzerten immer wieder für Überraschungen zu haben - nicht ohne Grund blieb so in der Parchener Kirche kaum ein Platz leer.

Nach der mehrjährigen Auszeit, bedingt durch die Corona-Pandemie, habe sich das Ensemble intern wieder stabilisiert, sieht Thiel dem Konzert im Roßdorf optimistisch entgegen.

Das weihnachtliche Programm könne sowohl mit zurückgekehrten Mitgliedern, aber auch mit jungem Nachwuchs präsentiert werden.

Ein Eintritt für dieses Konzert wird nicht erhoben. Der Erlös aus Spenden geht zu gleichen Teilen an das Ensemble und an die Kirchengemeinde.

Hinter dem Musik-Express liegt inzwischen ein durchaus erfolgreiches „Einstiegsjahr. Es meldete sich im April mit einem Konzert beim Hafenfest der Weißen Flotte in Potsdam zurück, gab ein Sommerfest-Konzert in Klitsche und war wieder beim Genthiner Kartoffelfest präsent.