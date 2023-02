Aktionstage zum Schriftsteller Edlef Köppen stehen in diesem Jahr im Zeichen des 130. Geburtstages des großen Sohnes der Stadt.

Premiere für neues Hörbuch in Genthin

Genthin - 130 Jahre wäre der in Genthin geborene Schriftsteller Edlef Köppen am 1. März alt geworden. Neben seinem Hauptwerk „Heeresbericht“ hinterließ er zahlreiche Gedichte und Erzählungen, die von den Erfahrungen Köppens als Soldat im Ersten Weltkrieg geprägt sind. Einige dieser Texte hat der Genthiner Köppen-Freundeskreis ausgewählt, um ein Hörbuch zu gestalten. Dieses wird anlässlich der diesjährigen Edlef-Köppen-Tage in der Stadt- und Kreisbibliothek vorgestellt.