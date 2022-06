Premieren: Sommerkino und Mittsommerfest in Güsen

Der Heimatverein „Wir sind Güsen“ hatte zu zwei neuen Veranstaltungsformaten an die Freilichtbühne eingeladen. Zum einen gab es nach 30 Jahren wieder ein Sommerkino. Zum anderen wurde das erste Mittsommerfest gefeiert. Beide Veranstaltungen fanden bei hochsommerlichen Temperaturen statt.

Güsen - Der Filmklassiker „Dirty Dancing“ lockte am Freitagabend viele Besucher an die Freilichtbühne. Möglich wurde die Wiederbelebung des Sommerkinos durch den Premiumpartner Landtechnik Möckern mit dem Pareyer Lutz Katerbaum an der Spitze, der dieses Event-Erlebnis mit einer großzügigen Spende finanziell unterstützt hat. Dadurch konnte auch ein freier Eintritt für die Besucher möglich gemacht werden.