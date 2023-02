Genthin (sm/vs) - Bei den Karnevalisten des Carnevalclubs Waschmittelwerk (CCW) herrscht derzeit Hochbetrieb. Die Genthiner Jecken proben für ihre 50. Festsitzung, die am 17. und 18. Februar im „Lindenhof“ (Beginn jeweils um 19.11 Uhr) über die Bühne geht. Dabei jährt sich der Gründungstag des CCW in diesem Jahr bereits zum 60. Mal. Die Differenz, so CCW-Präsidentin Rita Wagner, rühre daher, dass zum einen in den 1990er Jahren einige Festsitzungen nicht stattgefunden hätten und zum anderen aus der coronabedingten Zwangspause.