Probleme bei der Radtour am Elbe-Havel-Kanal in Genthin

Genthin/Wusterwitz - Ein Sonntagnachmittag, sonnig, aber nur mäßig heiß - ideal zum Radfahren und zum Baden. Was liegt da näher als eine Radtour an einen Badesee? Gesagt, getan: Vom Genthiner Marktplatz aus geht es auf dem Drahtesel an den Großen Wusterwitzer See. Knapp eine Dreiviertelstunde Fahrtzeit, dabei viel Abwechslung durch kleine Dörfer und Waldwege.