Radweg von Genthin nach Mützel soll günstig gebaut werden

Mützel - Deutlich positionierten sich die Ortschaftsräte in Mützel in dieser Woche zur Planung eines Radwegs zwischen ihrem Ort und der Stadt Genthin. Die Räte entschieden sich für eine Variante, die bei der Stadt unter der Bezeichnung 3.1 in den Unterlagen angegeben ist und auch als favorisierte Option der Verwaltung gilt.