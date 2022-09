Ramponierte Fassade des Gladauer Dorfgemeinschaftshauses wird in Ordnung gebracht

Gladau - Eine frohe Botschaft konnte Genthins Baufachbereichsleiterin Dagmar Turian den Gladauer Ortschaftsräten in der vergangenen Woche überbringen. Die ramponierte Fassade des Dorfgemeinschaftshauses, in dem auch der Kindergarten des Ortes untergebracht ist, wird nun endlich in Ordnung gebracht. „Die Aufträge dazu habe ich erteilt“, erklärte sie.