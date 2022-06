Rapmusiker Yonii dreht Dokumentarfilm in Genthin

Ein Filmteam in der Stadt unterwegs und machte Aufnahmen für einen Kurzfilm. Im Fokus: Schauspieler Yasin el Harrouk, bekannt unter seinem Künstlernamen Yonii.

Genthin - Auf dem Marktplatz, vor dem Kino, am Wasserturm. In der vergangenen Woche war ein Drehteam um den Filmemacher Andy Kaiser und den Regisseur Teymour Tehrani in Genthin unterwegs, um Aufnahmen für einen dokumentarischen Kurzfilm zu drehen.