Insgesamt 30 Fahrzeuge gingen beim Rasentraktorrennen vor einem Jahr an den Start, hier in der Offenen Klasse. Veranstalter Rainer von Ende hofft, dass in diesem Jahr wieder mindestens die gleiche Zahl an Fahrerinnen und Fahrern dabei ist. Anmeldeschluss ist erst am Renntag.

Foto: Oliver Gierens