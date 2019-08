Beim 20. Rasentraktorrennen in Genthin lieferten sich 30 Fahrer aus ganz Deutschland packende Duelle.

Genthin l 30 getunte Rasenmäher, die mit Tempo 70 km/h über den Genthiner Rodelberg heizen, Staub Lärm und Benzingeruch. das sind die Zutaten für das jährliche Rasentraktorrennen in Genthin. In diesem jahr gab es die Veranstaltung bereits zum 20. Mal.

"Wir haben uns bei Fahrern und beim Publikum etabliert", sagte Veranstalter Rainer von Ende bereits am Mittag mit Blick auf das Starterfeld und den von Beginn an großen Zuspruch beim Publikum.

Der Berg ruft

Natürlich wurde die Veranstaltung standesgemäß mit der Hymne "Der Berg ruft" eröffnet und natürlich durfte auch in diesem jahr DJ Dieter Kreitling das Renngeschehen kenntnisreich und humorvoll begleiten.

Bilder Viele Zuschauer waren bereits beim Qualifying dabei. Foto: Mike Fleske



Zwischendurch wurde die Strecke vom Orginisationsteam gewässert, damit es nicht gar so sehr staubt. Foto: Mike Fleske



Im Rahmenprogramm starteten Stockcars aus Genthin. Foto: Mike Fleske



Quer durch Deutschland, waren die Fahrer angereist. Natürlich Sachsen-Anhalt, Sachen, aber besonders Niedersachsen waren vertreten.

Waschechter Motorsport

Das bekam gleich im ersten Wertungslauf in der kleinen Klasse, packende Duelle geboten, die vergessen ließen, dass nur sieben Traktoren von 30 auf der Strecke waren. Da gingen Traktoren auf Tuchfühlung miteinander, drehten sich landeten im Strohaufbau. Alles ging glimpflich aus, war aber waschechter Motorsport.

Bis zum Nachmittag gingen alle Starter ins Rennen. Eine überraschende Ankündigung kam von Rainer von Ende, der auch in diesem jahr als fahrer am Start war: "Ich kündige an, mich vom Motorsport zurückzuziehen", vermeldete er dem erstaunten Publikum und fügte hinzu: "Irgendwann in den nächsten zehn Jahren." So bleibt Rainer "Ente" von Ende dem Traktorrennen wohl noch eine Weile erhalten.