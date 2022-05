Rassegeflügelzüchter treffen sich in Kade das erste Mal nach der Wiedervereinigung

Der Hahn der Rasse „Augsburger Schwarz“ besitzt einen Doppelkamm. „Selten, dass die Natur es so ausbildet“, erklärt Geflügelzüchter Holger Lau in Kade stolz.

Kade - Am kommenden Sonntag zeigen die Rassegeflügelzüchter aus Kade ihre Zuchterfolge. Tauben, Enten, Hühner und ihre kleinwüchsigen Artgenossen, die Zwerghühner, sind zu sehen. 120 Tiere stellen rund 20 Züchter vor. Verstärkung erhalten die Kader Züchter von ihren befreundeten Vereinen Klitsche-Stremme und aus dem benachbarten Zitz.

Um für die Ausstellung gewappnet zu sein, werkelten seit Tagen die Männer um Heiko Pflaumbaum, dem umtriebigen Vereinsvorsitzenden, stellen Käfige aus, bereiten Wertungskarten vor und putzen den Saal der Gaststätte „Pflaumbaum“. Tieren, Ausstellern und Gästen soll ein schöner Rahmen geboten werden, wie der Vereinschef sagt, „und dafür legen wir uns ins Zeug“.

Einerseits sollen alle gern wiederkommen, zum anderen ist diese Ortsschau für die Kader Rassegeflügelzüchter eine Premiere – findet sie doch zum ersten Mal seit der deutsch-deutschen Wiedervereinigung statt. Bis 1989 war es Tradition, dass die Züchter ihre Ergebnisse in einer Schau präsentierten und sich damit auch auf weiterführende Wettbewerbe vorbereiteten. Mit dem Wegfall der staatlichen Unterstützung für züchterische Tätigkeiten kämpften viele Vereine ums Überleben, Mitglieder gingen, das Interesse an der Geflügelzucht ließ nach. Auch in Kade.

Sulmtaler Hühnerrasse gilt als selten

In den neunziger Jahren schrumpften die Rassegeflügelzüchter bis auf einen harten Kern, um den herum sich der Verein wieder festigte und mittlerweile stabil seine Aufgaben verfolgt. Die bestehen unter anderem daraus, gerade stark gefährdete Rassen zu erhalten und fortzuzüchten. Etwa mit der seltenen Hühnerrasse, dem Sulmtaler gold-weizenfarbig. Diese Hühner, weiß dessen Züchter Holger Lau, „gibt es nicht mehr so häufig“.

Allein in Deutschland krähen nur rund 150 Hähne und circa 800 Hennen dieser schweren Hühnerrasse. Die Sulmtaler werden als sogenannte Zweitnutzungs-Hühner gehalten – das heißt, sie besitzen eine hohe Legeleistung und setzen zudem schnell Fleisch an. Dazu gibt es eine Legende.

Vor dem 19. Jahrhundert wurde das Sulmtaler Huhn, es stammt aus der Steiermark, von den Höfen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie in Wien derart nachgefragt, dass es den Beinamen „Kaiserhuhn“ erhielt. Aktuell stehe die Rasse auf der „Roten Liste“ der gefährdeten Arten.

Geflügelzucht nach dem Zweiten Weltkrieg als willkommene Abwechslung

Der Rassegeflügelzuchtverein Kade wurde am 16. Dezember 1956 gegründet. Geflügel zu züchten war in den schweren Nachkriegsjahren eine willkommene Abwechslung im schweren arbeitsreichen Alltag der Menschen in der Region. Dazu kam Essen wie einem knusprigen Braten und regelmäßig frische Eier eine nicht wegzudenkende Bedeutung zu. Genthiner Züchter regten die Gründung eines Ortsvereins in Kade an, eine Idee, die von den Geflügelfreunden des Ortes aufgenommen und umgesetzt wurde.

So kam es dazu, dass sich an einem Sonntagvormittag, dem 16. Dezember 1956, 19 Zuchtfreunde aus Kade in der Gaststätte Pflaumbaum versammelten und das Gründungsprotokoll unterschrieben. Als 1. Vorsitzender wurde Gustav Meyer gewählt, als 1. Zuchtwart wurde Adolf Heise bestimmt, Schriftführer wurde Gustav Nothe und um die Mitgliedsbeiträge kümmerte sich als Kassierer Ernst Adam.

Die Mitglieder wollten sich austauschen – über das Züchten, über das Dorfleben und eine rege Vereinstätigkeit ins Leben rufen. Das Vereinsmotto „Gemeinsam ist man stark“, das sollte für die Kader Geflügelzüchter nicht nur eine Floskel bleiben und das bis heute.