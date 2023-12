Redekin - Denn auch wenn es draußen kühl sein mag, ein Besuch der Freiluftbühne ist ein Muss, wenn das Redekiner Amateurtheater im Dezember ein Stück präsentiert.

In diesem Jahr gaben die Hobbydarsteller Andersens „Schneekönigin“. Umrahmt mit liebevoll gestalteten Kulissen und Kostümen wurde die bekannte Geschichte fantasievoll umgesetzt. Das Stück erzählt die Geschichte des Mädchens Gerda, das ihren besten Freund Kay aus den eisigen Fängen der Schneekönigin retten will. Diese hat von Kay Besitz ergriffen und ihn in ihr Schloss entführt. Blumenfrau, Rabe, Krähe, Königskinder und Räubertochter helfen Gerda bei der Suche. Am Ende wird, wie es im Märchen sein muss, alles gut, und Kay wird befreit. Kurzweilig setzte das Ensemble das Märchen mit Musik und Tanz um. Pfiffig wurden Licht und Ton zur Untermalung der Szenen eingesetzt.

Seit Oktober wurde das Stück unter der Leitung von Christine Graf einstudiert. Diesmal war die Probenarbeit etwas kompakter als in vorangegangenen Jahren, vielleicht auch, da die Schneekönigin in der zwölfjährigen Geschichte des Amateurtheaters bereits zum zweiten Mal umgesetzt wurde.

Die Zuschauer hatten einen großen Spaß an den kleinen Einschüben, bei denen die Darsteller mal mit einem Schlitten, mal als Raben und Elstern ganz dicht an den Besucherreihen vorbeiliefen und auf Tuchfühlung zum Publikum gingen.

Kleiner Weihnachtsmarkt

Insgesamt gab es im Redekiner Park einen ganzen Nachmittag lang ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm, das auf der Freiluftbühne begann. Zum Bummeln luden die zahlreichen Stände ein.

So gab es ein echtes Weihnachtsmarktflair im kleinen Örtchen Redekin.