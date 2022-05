Reederei bietet Termine für Schiffstouren auf dem Kanal an

Genthin (sm) -Die beliebten Schiffstouren ab Genthin auf dem Elbe-Havel-Kanal in Richtung Brandenburg sollen auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Das teilt Marina Conradi von der Touristinformation in Genthin mit. Zur Auswahl stehen folgende Termine: Am Sonntag, dem 22. Mai, am Montag, dem 23. Mai, am Sonntag, dem 24. Juli sowie am Montag, dem 25. Juli 2022, soll es wieder „Leinen los!“ ab Genthin heißen.