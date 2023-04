Tucheim - In feinem Sonntagszwirn geht man nicht aufs Feld. Das galt um so mehr für das wieder einmal von Bernd Buchholz und seinen Mitstreiten von der Historischen Landtechnik Tucheim organisierte diesjährige Schaupflügen auf dem Acker an der Fienerstraße. Schließlich regnete und nieselte es den ganzen Tag über. Wer die historischen Trecker und Eggen hautnah beim Pflügen erleben wollte, tat das also besser in Gummistiefeln. Nicht lange, da hatten die knatternden Schätzchen den Acker an der Fienerstraße komplett umgepflügt - vom Nass von oben ließ sich keiner der Treckerfahrer abhalten.

