Ausstellung in Kleinmühlingen ist wieder geöffnet. Anmeldungen für Besichtigung sind möglich.

Rennrad aus Genthin im Museum in der Börde

Vor zwei Jahren übergab der Genthiner Karl-Heinz Koszior(vorn re.) ein Rennrad an das Friedensfahrtmuseum in der Börde.

Genthin/Kleinmühlingen - Einen Ausflugstipp für das Frühjahr hat der Genthiner Karl-Heinz Koszior. „Über die Radsportlegende Täve Schur bin ich mit dem Friedensfahrtmuseum in Kleinmühlingen in Kontakt“, berichtet Koszior. Und dort sei auch ein wenig Genthiner Radsportgeschichte zu finden. Koszior hatte dem Museum vor zwei Jahren ein Jugend-Rennrad überlassen, mit dem sein Sohn Nico die letzte kleine Friedensfahrt in den 1990er Jahren gewonnen hat.