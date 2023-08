Die Startseite des Meldeportals "Sags uns einfach" auf der städtischen Internetseite in Genthin.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin - Defekte Straßenlaternen, Schlaglöcher auf Straßen, illegal abgelegter Müll: Wem in der Stadt Problembereiche auffallen, kann diese auf einem einfachen Weg an die Verwaltung melden. Auf dem städtischen Internetportal gibt es den Sachsen-Anhalt-Melder (SAM) unter dem Titel „Sags uns einfach“. Seinen Start nahm es jedoch heute vor genau zehn Jahren in Genthin. Denn die Stadt war Pilotkommune für das neue System.