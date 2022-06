Sängerkreis Elbe-Havel: Chöre geben gemeinsames Konzert im Kloster Jerichow

Der gemischte Chor Gerwisch übernahm den Auftakt und wurde von Klara Bokova an der Geige und Bara Martochova am Cello begleitet.

Jerichow - Schon immer und in letzter Zeit noch häufiger nutzen Musikensembles die Klosterkirche in Jerichow als Plattform für bemerkenswerte Auftritte. So kamen kürzlich vier Chöre der Region beim 48. Volkskünstlerischen Chorkonzert, organisiert durch den Sängerkreis Elbe-Havel, zum „Fest der Chöre“ in der Klosteranlage Jerichow zusammen.