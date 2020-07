Der Genthiner Bahnhof bleibt auf unbestimmte Zeit ein Sorgenkind. Ein Investor, hat einen Rückzieher gemacht.

Genthin l Die Zukunftsträume um den Genthiner Bahnhof sind geplatzt. Wieder einmal.

Der Investor, der Genthiner Geschäftsmann Roger Neumann, hat seinen Antrag auf Bauvorbescheid, den er beim Landkreis Anfang des Jahres eingereicht hatte, zurückgezogen. Das bestätigte Stefan Dreßler als zuständiger Vorstand.

Deutliche Signale

Roger Neumann begründete dies gegenüber der Volksstimme damit, dass es deutliche Signale für eine Ablehnung des Antrages gegeben habe. Dem sei er mit der Rücknahme des Antrages lediglich zuvor gekommen. Der Landkreis hatte darüber zu entscheiden, ob eine Nutzungsänderung des Bahnhofs zu Gaststätte und Spielhalle, so wie es Neumann beabsichtige, planungsrechtlich zulässig sei.

Derzeit ist der Bereich des Bahnhofs als Sondernutzungsfläche ausgewiesen, was mit Einschränkungen verbunden ist. Neumanns Pläne standen von Anfang an unter keinem guten Stern. Schon der Bau- und Vergabeausschuss des Genthiner Stadtrates stand dem Konzept Neumanns skeptisch gegenüber und lehnte es ab.

Das letzte Wort hatte allerdings der Landkreis zu sprechen.

Stadt widerspricht den Vorwürfen

Darüber, warum Neumanns Vorhaben letztlich platzte, gibt es verschiedene Versionen. Wobei der Knackpunkt offensichtlich bei der Einrichtung einer Spielothek liegt. Für Roger Neumann liegt der schwarze Peter bei der Stadt, die nicht bereit gewesen sei, den planungsrechtlichen Status des Bahnhofs als Sondergebiet in eine gemischte Gewerbefläche zu ändern. Aus seiner Sicht hätte der Landkreis seinem Engagement in Genthin offen gegenübergestanden. Vom Kreis gab es dazu keine Hinweise.

Roger Neumann hatte im vergangenen Jahr der Volksstimme gegenüber eine Investition in Höhe von 450 000 Euro in Aussicht gestellt.

„Die Darstellungen des Herrn Neumann“, so reagierte Genthins Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) auf dessen Vorwürfe, „entsprechen nicht der Aktenlage, dies sowohl zur inhaltlichen Bewertung als auch hinsichtlich der Standpunkte der beteiligten Behörden.“ Neben den planungsrechtlichen Belangen würden Günther zufolge einem solchen Vorhaben auch gewerberechtliche Einstufungen der Nutzung einer Spielothek dieser Größe entgegenstehen.

Abstandregelungen problematisch

Als problematisch sollen sich Recherchen der Volksstimme zufolge unter anderem Abstandsregelungen der Spielothek zu Kinder- und Jugendeinrichtungen, darunter die Bibliothek, erwiesen haben.

Dass die Aedificia Infrastruktur- und Entwicklungsgesellschaft, die Eigentümerin des Bahnhofes, nicht glücklich mit der Einrichtung einer Spielothek gewesen sei, ist hingegen eine neue Facette in der Endlosgeschichte der Immobilie. Nach den Aussagen von Horst Biedermann, der im März auf den bisherigen Ansprechpartner der Immobiliengesellschaft, Hilmar Ganzert, gefolgt ist, habe das Unternehmen mit Spielotheken in Bahnhöfen schlechte Erfahrungen gemacht. Seine Ausführungen legen den Schluss nahe, dass eine Spielothek nicht dem Nutzungskonzept der von ihnen bewirtschafteten Bahnhöfe entspricht. Sein Vorgänger Hilmar Ganzert hatte hingegen die Pläne Roger Neumanns ausdrücklich begrüßt.

Horst Biedermann wollte sich gegenüber der Volksstimme nicht zu den weiteren Plänen festlegen, die die Aedificia Infrastruktur- und Entwicklungsgesellschaft in Genthin verfolgt. Es liefen Gespräche mit potenziellen Pächtern, mit denen jedoch Vertraulichkeit vereinbart worden sei, hielt er sich vage.

Das Immobilienunternehmen mit Sitz in Frankfurt/Main hat deutschlandweit knapp 40 Bahnhöfe in seinem Portfolio, in Sachsen-Anhalt unter anderem in Bernburg und Coswig.