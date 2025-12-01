weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Wechsel bei der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft: Sanierung und Neubau: Das hat der neue Chef bei der Genthiner SWG vor

Wechsel bei der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Sanierung und Neubau: Das hat der neue Chef bei der Genthiner SWG vor

Ronald Thate ist neuer Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) Genthin. Er übernimmt das Unternehmen in einer Zeit des Umbruchs auf dem Wohnungsmarkt.

Von Mike Fleske 01.12.2025, 18:20
Der neue SWG-Chef Ronald Thate mit Genthins Bürgermeisterin Dagmar Turian.
Der neue SWG-Chef Ronald Thate mit Genthins Bürgermeisterin Dagmar Turian. Foto: Mike Fleske

Genthin - Mit Zuversicht und vielen Ideen blickt Ronald Thate auf seine neue Aufgabe als Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) mbh Genthin. Ab sofort steht er an der Spitze des Unternehmens und folgt damit auf Michael Weber, der nach acht Jahren in den Ruhestand ging.