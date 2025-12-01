Wechsel bei der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Sanierung und Neubau: Das hat der neue Chef bei der Genthiner SWG vor
Ronald Thate ist neuer Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) Genthin. Er übernimmt das Unternehmen in einer Zeit des Umbruchs auf dem Wohnungsmarkt.
01.12.2025, 18:20
Genthin - Mit Zuversicht und vielen Ideen blickt Ronald Thate auf seine neue Aufgabe als Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) mbh Genthin. Ab sofort steht er an der Spitze des Unternehmens und folgt damit auf Michael Weber, der nach acht Jahren in den Ruhestand ging.