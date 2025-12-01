Ronald Thate ist neuer Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) Genthin. Er übernimmt das Unternehmen in einer Zeit des Umbruchs auf dem Wohnungsmarkt.

Sanierung und Neubau: Das hat der neue Chef bei der Genthiner SWG vor

Genthin - Mit Zuversicht und vielen Ideen blickt Ronald Thate auf seine neue Aufgabe als Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) mbh Genthin. Ab sofort steht er an der Spitze des Unternehmens und folgt damit auf Michael Weber, der nach acht Jahren in den Ruhestand ging.