Bis 2045 soll die Wärmeversorgung klimaneutral werden – auch in Genthin. Doch was bedeutet das konkret für Hausbesitzer? Welche Lösungen sich wirklich abzeichnen.

Dieser Anblick könnte die Zukunft in den Straßen Genthins werden.

Genthin - Ein leises Unbehagen macht sich bei vielen Menschen breit, wenn es um die Zukunft der Wärmeversorgung geht. Was passiert mit der alten Gas- und Ölheizung im Keller? Muss bald alles raus – und wenn ja, wie soll das bezahlbar sein? Genau diese Fragen standen im Raum, als kürzlich ein langfristiges Konzept zur kommunalen Wärmeplanung für die Stadt Genthin vorgestellt wurde.