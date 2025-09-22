Beim traditionellen Kartoffelschälwettbewerb des Genthiner Kartoffelfests zeigten fünf Teilnehmende ihr Können. Wer in diesem Jahr die Nase vorn hatte.

Genthin - Die Messer waren gewetzt, der Ehrgeiz groß und die Stimmung aufgeheizt – beim Genthiner Kartoffelfest wurde wieder um jeden Gramm Schale gekämpft. Fünf Teilnehmende traten im traditionellen Kartoffelschälwettbewerb gegeneinander an und sorgten für mitreißende Minuten auf der Bühne. Wer dachte, Kartoffelschälen sei eine gemütliche Küchenarbeit, wurde hier eines Besseren belehrt.

Obwohl die Regeln offenlassen, auf welche Weise geschält werden darf, entschieden sich alle Teilnehmenden für die klassische Variante mit dem Kartoffelschäler. Vielleicht eine Frage der Technik, vielleicht aber auch einfach der Verlässlichkeit. Am Ende wurde es ein enges Rennen um die vorderen Plätze.

Die königliche Prominenz beim schnellen Schälen der Erdäpfel. Foto: Robert Sonntag

Kartoffelschälwettbewerb begeistert das Publikum

Mit 1575 Gramm geschälten Kartoffeln sicherte sich Juri Hageborn, der einzige männliche Teilnehmer im Feld, einen respektablen dritten Platz. Der zweite Rang ging an Bianka Kuhbeil, die 1631 Gramm erreichte und damit nur knapp an der Spitze vorbeischrammte.

Unangefochten an der Spitze stand auch in diesem Jahr wieder Kordula Albrecht. Die amtierende Schälmeisterin ließ sich ihren Titel nicht nehmen und setzte sich mit 1787 Gramm erneut an die Spitze. Mit geübten Handgriffen und viel Erfahrung bewies sie einmal mehr, dass sie zurecht den Titel trägt.

Die Gewinnerinnen des Kartoffelschälwettbewerbs. Foto: Robert Sonntag

Hoheiten aus der Region im separaten Duell

Wie schon in den Vorjahren durften auch die regionalen Hoheiten ihr Geschick unter Beweis stellen – jedoch in einem eigenen Wettbewerb. Auch hier stand das Kartoffelschälen im Mittelpunkt, allerdings wurde dieser Wettstreit separat gewertet. Den Sieg in dieser Kategorie konnte sich Stacy Alicia sichern, die Sternschnuppenprinzessin der Landgemeinde Kindelbrück. Sie überzeugte nicht nur mit Ausstrahlung, sondern auch mit einer soliden Schälleistung.

Das Kartoffelfest in Genthin bleibt damit ein echter Publikumsmagnet. Zwischen Musik, regionaler Küche und viel guter Laune war der Schälwettbewerb erneut ein Highlight, das große Begeisterung auslöste.