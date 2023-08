Kunst auf dem Dorf Scheunen-Stimmung am Sonnabend in Steinitz

Christine Liebsch, Inhaberin des gleichnamigen Landhofes in Steinitz, öffnet am Sonnabend, 12. August, um 15 Uhr ihre Scheune. Die Zeiten, in denen die Scheune landwirtschaftlich genutzt wurde, sind längst vorbei. Hier sind die schönen Künste eingezogen.