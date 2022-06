Schlaraffenland für Vögel in Wilhelmsthal: Karin und Reinhard Dietze helfen den gefiederten Freunden mit Futterstellen durch den Winter

Wilhelmstahl - Ausgehöhlte Kokosnüsse klappern im Wind, das Vogelhaus hängt an einem schmiedeeisernen Haken und ein rundes Metallgitter hält Meisenknödel. Die Öffnungen des Gitters sind groß genug, dass die kleinen gefiederten Freunde jederzeit ihre Köpfe durchstecken und so das begehrte Futter erreichen können. Wer den Wildvögeln helfen will, über Schnee, Eis und Frost zu kommen, sollte bereits im November mit dem Füttern beginnen, rät der Naturschutzbund. Denn so entdeckten die Vögel die Futterquellen rechtzeitig vor dem Winter, heißt es weiter.