Viele Menschen haben gegen die Stillegung der Fähre Ferchland-Grieben protestiert.

Ferchland (bsc) l Privatpersonen, Mitglieder von Vereinen, Gewerbetreibende und Politiker haben am Mittwoch an der Fährstelle in Ferchland gegen die Stilllegung der Fähre Ferchland-Grieben protestiert. Am Tag zuvor hatte sich in der Ortschaft herumgesprochen, dass das ein Fernsehteam kommen würde. Schnell wurden die Bürger über Mund-zu-Mund-Propaganda und über WhatsApp-Gruppen darüber informiert.

Es wurden über Nacht Plakate mit entsprechenden Forderungen an die Verwaltung Elbe-Parey angefertigt. Die Anwesenden wollten mit ihrem Protest die Verwaltung auch auffordern, noch einmal über den Beschluss zur Stilllegung nachzudenken. Die Teilnehmer des Protestes wollen erreichen, dass alle Beteiligten an einen Tisch kommen und nach einer Lösung zum Weiterbetrieb der Fähre suchen. Die Fähre hat gestern wegen Niedrigwasser den Betrieb eingestellt.