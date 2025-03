Zerben - Marco Reiß (Violine), Raimund Eckertz (Viola) und Frank Wasser (Klavier) spielten beim ersten Schlosskonzert des Jahres 2025 unter dem Motto „Leichte Musik der Romantik“ Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Max Bruch und Astor Piazolla.

Hochkarätige Musiker in Zerben

Marco Reiß wurde 1982 als Violinist an die Magdeburgische Philharmonie engagiert und war seit 1993 Vorspieler der 1. Violinen. Raimund Eckertz ist ein Berliner Geiger und Bratschist. Er studierte in seiner Heimatstadt sowie in Augsburg, Montreal und Paris. Frank Wasser, der aus Trier stammende Pianist, studierte an der Hochschule der Künste in Berlin (heute UdK). Als Solist und Kammermusiker führten ihn seine Konzerte bisher in über 25 Länder. Die Moderation lag wieder in den Händen von Superintendentin Ute Mertens.

Das nächste Schlosskonzert findet am Sonnabend, 12. April, statt.