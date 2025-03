Einst belieferte das Unternehmen die Scheichs in Dubai und eine renommierte Bumarktkette. Jetzt kommt das Aus.

Schock in Genthin: Insolvenzverfahren bei Heu-Pionier SeBa Raufutter

Lokales Unternehmen in der Krise

Genthin - Die Firma SeBa Raufutter befindet sich in der Insolvenz. Wie über das Registrierportal der Länder bekannt gemacht wurde, ist am 17. Februar das Insolvenzverfahren über den Genthiner Futterheuhersteller am Stendaler Amtsgericht eröffnet worden.