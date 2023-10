Der Industriepark „Am Fläming“ ist vor 30 Jahren an den Start gegangen und hat sich beständig weiterentwickelt.

Schopsdorf - Das gibt es nicht oft: An einen Ort mit 250 Einwohner grenzt ein mehr als 50 Hektar großes Gewerbegebiet mit zeitweise bis zu 800 Mitarbeitern in mehr als 30 Firmen, die nicht nur sicher zum Standort stehen, sondern auch von der verkehrsgünstigen Lage an der A2 profitieren. Eine fast einmalige Konstellation. Deshalb hatten die auf dem Gelände tätigen Unternehmer dieser Tage auch allen Grund das Glas zu erheben und 30. Jahre Gewerbegebiet zu feiern.