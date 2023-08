Das Interesse am Schopsdorfer Wasserstoffprojekt, war auch in der Politik groß. Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) schaute in Schopsdorf vorbei und wurde von Frank Schwermer, Geschäftsführer der Avacon Netz (li.) über das Projekt informiert.

Schopsdorf - Es war ein überregional beachteter Versuch: In den vergangenen drei Jahren wurde Wasserstoff in ein bestehendes Gasnetz in der Region zwischen Schopsdorf, Magdeburgerforth und Möckern eingespeist. Belegt werden sollte mit dem Projekt, dass es möglich ist, einen 20-prozentigen Anteil an Wasserstoff in ein bestehendes Gasnetz einzuspeisen - und zwar im Regelbetrieb in einem repräsentativen Kundennetz in mehr als 300 Haushalten. Nun sind erste Ergebnisse der Versuche bekannt gemacht worden.