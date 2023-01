Genthin - Es dauerte keine fünf Minuten, dann war am Donnerstagabend im Lindenhof der kommunale Haushalt 2023 für die Stadt Genthin unter Dach und Fach. Alle 22 anwesenden Stadträte stimmten dafür, keiner dagegen, keiner enthielt sich der Stimme. Klaus Voth (CDU) hatte dem sogar noch folgende Worte vorausgeschickt. „Ich möchte ein Lob dafür aussprechen, dass es geschafft wurde in der kurzen Zeit von Dezember bis heute, den Haushaltsentwurf nach unseren Vorgaben so umzuarbeiten, dass wir in die Lage versetzt werden, darüber abstimmen zu können. Ein Dankeschön an die Verwaltung.“

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.