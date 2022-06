Schwimmendes Dach macht in Genthin fest

Mit zweistündiger Verspätung legte am Freitag die „citizenship“ aus Berlin in Genthin an. Das Schiff ist Teil einer Kunstaktion des Zentrums für Urbanistik (ZK/U) in Berlin.

Genthin - Volksfeststimmung am Bootshaus. Mehr als zwei Stunden mussten die Genthiner am Freitag auf die citizenship aus Berlin warten. Das Schiff des ZKU ist derzeit im Rahmen einer Kunstaktion auf dem Weg von Berlin zur Documenta nach Kassel und legt an rund 40 Stationen in 50 Tagen an. Eine davon: Genthin.