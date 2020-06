Die Schließzeit der Schwimmhalle neigt sich ihrem Ende entgegen. Die Stadt peilt den 1. Juli als Tag der Eröffnung an.

Genthin l „Wir arbeiten daran, die Schwimmhalle zum 1. Juli wieder für den Badebetrieb zu öffnen“, gab Bürgermeister Matthias Günther auf Volksstimme-Anfrage am Donnerstag zur Auskunft und bestätigte damit einen bereits in der Stadt kursierenden Eröffnungstermin. Eine offizielle Pressemitteilung durch die Stadt gibt es jedoch noch nicht.

Hygiene-Konzept in Arbeit

Günther sprach deshalb von der Aufnahme des Badebetriebes ausdrücklich im Konjunktiv. Ein bereits eingeweihter Personenkreis soll Informationen der Volksstimme zufolge vereinbart haben, den Termin noch nicht an die große Glocke zu hängen, um nicht voreilig bei der Bevölkerung zu große Erwartungen zu wecken. Den Grund der Zurückhaltung lässt das Stadtoberhaupt durchblicken. So werde derzeit noch an dem notwendigen Hygiene-Konzept gearbeitet, das dem Landkreis zur Bestätigung vorgelegt werden müsse. Erst dann stünde einer Öffnung nichts mehr im Wege.

Fest steht aber trotzdem, dass es nach der Zwangspause keine Sommerschließzeit geben soll. Die Zahl der Badegäste muss mit der Öffnung der Schwimmhalle allerdings auf 30 begrenzt werden. Anders könnten Günther zufolge die verordneten Mindestabstände und Hygienevorschriften nicht eingehalten werden. Der Bürgermeister kündigte zudem auch an, dass die Sauna noch weiterhin geschlossen bliebe.

Reparatur der Heizung steht noch an

In der Schwimmhalle müssten bis zum 1. Juli noch diverse Silikon-Fugen im Schwimmbecken, an den Sitzecken und in den Duschen ausgebessert werden. Des Weiteren seien Reparaturarbeiten an der Heizungsanlage notwendig. Das Einlassen des Wassers in das Schwimmbecken sei hingegen kurzfristig in drei Tagen möglich.

In Sachsen-Anhalt konnten mit der 6. Eindämmungsverordnung gegen strenge Auflagen zu Pfingsten auch die Schwimmbäder und Saunen wieder geöffnet werden. Die Stadt Magdeburg machte davon Gebrauch und öffnete unter anderem die Elbe-Schwimmhalle, allerdings nur für 150 Badegäste, auch hier blieb die Sauna dicht.

Burger Schwimmhalle ist auch zu

Der Badebetrieb ruht vorerst auch in der Burger Schwimmhalle. Mitte Juli beginnen hier umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen in einem Investitionsvolumen von neun Millionen Euro.

Eine zeitlich befristete Öffnung wird in der Nachbarkommune aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht in Erwägung gezogen. Ob Vereine aus der Region ihre Schwimmaktivitäten nach Genthin verlagern, lässt sich im Moment nicht sagen. „Der Burger Stadtverwaltung liegen leider keine Informationen vor, ob und in welchem Umfang Vereine oder Gruppen zukünftig die Genthiner Schwimmhalle nutzen wollen“, informiert Bernhard Ruth, Sprecher der Stadt Burg

Saunen bleiben vielerorts dicht

Einer, der schon vor Tagen in die Absicht der Stadt Genthin, die Schwimmhalle wieder zu öffnen, eingeweiht wurde, ist Stadtrat Horst Leiste (SPD/Fraktion Die Linke).

Es sei gut, dass die Schwimmhalle ab dem 1. Juli wieder geöffnet haben werde, meinte er. Dass die Sauna geschlossen bliebe, ärgere ihn hingegen sehr. Der Platz wäre aus seiner Sicht ausreichend vorhanden, um den Sicherheitsabstand einzuhalten. Wenn es um die Gefahr einer Infektion gehe, sehe er diese in der Sauna bei 90 bis 100 Grad nicht gegeben. Bürgermeister Matthias Günther teilt diese Auffassung nicht.

Instandsetzung vorgezogen

„Die Auflagen seien in der Genthiner Sauna nicht vernünftig umsetzbar“, sagte er ohne näher auf Details einzugehen. In der Tat bleiben eine Vielzahl von Saunen in den Nachbarstädten vorerst auch geschlossen. Günther betonte, dass für die Stadt derzeit eine Öffnung der Schwimmhalle Vorrang gegenüber der Sauna habe. Der größere öffentliche Nutzen liege für ihn bei der Schwimmhalle, auf deren Öffnung die Reha-Sportgruppen des SV Chemie, aber auch andere Vereine, wie die DLRG-Ortsgruppe, sehnsüchtig warteten.

In der noch andauernden, coronabedingten Schließzeit wurden in der Schwimmhalle die üblichen Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten, die sonst im Sommer gesetzt sind, vorgezogen. 600 Kubikmeter Wasser wurden mit Pumpen aus dem Edelstahl-Schwimmbecken gelassen, das mit einem speziellen Reinigungsmittel wieder auf Hochglanz gebracht wurde.